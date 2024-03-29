Apple отложила выпуск новых iPad Pro и iPad Air до мая

Фархад
iPad

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что новые модели планшетов Apple поступят в продажу только к началу мая. Ранее он предполагал, что iPad выйдут в марте, а затем в апреле, но сроки снова сдвинулись.

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По словам Гурмана, поставщики Apple сейчас вовсю наращивают производство новых iPad, чтобы обеспечить достаточное количество устройств к запуску. Отчасти задержка вызвана переходом на OLED-дисплеи в iPad Pro — партнёры компании впервые столкнулись с такими объёмами производства настолько крупных панелей.

Журналист Bloomberg также добавил, что компания в параллель с этим занимается «доработкой программного обеспечения для новых устройств».
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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

+397
Alex82
Гурман как всегда, жжёт😁 То март, то апрель, теперь май … Что дальше?!😁
2 часа назад в 11:31
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+152
acinatnas
Дальше — июнь.
час назад в 12:03
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