iPad Pro OLED показали со всех сторон на красивых рендерах

Фархад
iPad

В преддверии скорого выпуска новых планшетов Apple дизайнер под ником zell поделился в X крутыми рендерами предполагаемого iPad Pro.

iPad

Автор визуализировал все предыдущие слухи и утечки относительно внешнего вида устройств. В частности, он продемонстрировал более тонкий корпус, узкие рамки дисплея, насыщенный чёрный цвет на обоях (прямая отсылка на OLED) и матовое стекло на задней панели.

iPad

Ожидается, что новые iPad Pro также получат чипы M3, магнитную зарядку, новое расположение селфи-камеры и некоторые другие улучшения. Официальный анонс планшетов Apple может состояться уже завтра, 26 марта.

iPad

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Источник:
Zell
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