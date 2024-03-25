iPad Pro OLED показали со всех сторон на красивых рендерах

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В преддверии скорого выпуска новых планшетов Apple дизайнер под ником zell поделился в X крутыми рендерами предполагаемого iPad Pro.Автор визуализировал все предыдущие слухи и утечки относительно внешнего вида устройств. В частности, он продемонстрировал более тонкий корпус, узкие рамки дисплея, насыщенный чёрный цвет на обоях (прямая отсылка на OLED) и матовое стекло на задней панели.Ожидается, что новые iPad Pro также получат чипы M3, магнитную зарядку, новое расположение селфи-камеры и некоторые другие улучшения. Официальный анонс планшетов Apple может состояться уже завтра, 26 марта.