Apple отправила на свалку сразу 12 гаджетов. Продавайте пока не поздно

MacBook Air (с дисплеем Retina, 13 дюймов, 2018 г.);

MacBook Pro (13 дюймов, 2017 г., 2 порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2018 г., 4 порта Thunderbolt 3).

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MacBook (с дисплеем Retina, 12 дюймов, начало 2016 г.);

MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 г.);

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., 2 порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., 4 порта Thunderbolt 3);

MacBook Pro (15 дюймов, 2016 г.);

MacBook Pro (с дисплеем Retina, 13 дюймов, начало 2015 г.);

iMac (21,5 дюйма, конец 2015 г.);

iMac (с дисплеем Retina 4K, 21,5 дюйма, конец 2015 г.);

iMac (с дисплеем Retina 5K, 27 дюймов, конец 2015 г.).

Пополнение «винтажных» и «устаревших» рядов коснулось только компьютеров Mac.Напомним, что Apple считает «винтажными» те устройства, которые уже пять лет были сняты с производства и не продаются. Компания обязуется чинить такие гаджеты, но только в том случае, если найдутся оригинальные запчасти.«Устаревшими» признают модели с семилетним сроком давности с момента последней продажи. Идти в официальный сервисный центр с ними бесполезно — их больше не чинят. Исключением является аккумулятор, который Apple обязуется менять в течение десяти лет после снятия устройства с производства.Обновление списка не означает, что устройства станут работать хуже или будут урезаться в функциях, однако продать такие будет значительно сложнее.