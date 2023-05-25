Apple Pencil сможет издавать звук. Зачем это нужно?

Артем
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Фото: 9to5Mac
О том что Apple задумалась над созданием данной функции, стало известно из опубликованного патента. В нем описывается способ поиска потерянного стилуса, однако работает он совершенно иначе, нежели другие «яблочные» аксессуары.

Приложение «Локатор» позволяет определить местоположение устройств Apple. Apple Pencil довольно просто потерять или забыть по невнимательности. На данный момент «купертиновцы» так и не снабдили фирменный стилус сверхширокополосным чипом, который позволяет обнаружить устройства в приложении. Вероятно, из-за компактных габаритов, инженеры вынуждены применять более грубые методы.

В стилус будут встроены акустические резонаторы. Они могут располагаться на кончике устройства, а также захватывать его боковые грани. Планшет будет передавать сигнал, который активирует вибрацию и поможет найти стилус если он находится поблизости.
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Источник:
9to5Mac
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