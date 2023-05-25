iOS 17 получит несколько новых приложений. В одном можно будет писать мемуары, другое сможет отслеживать настроение пользователя
Фархад Усманов —
Фото: MacRumors
Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о ключевых нововведениях в iOS 17, которую Apple представит в начале июня.
По словам Гурмана, новая ОС предложит пользователям сразу несколько новых приложений, включая специальную программу для ведения журнала. Интересно, что ещё в апреле журналисты The Wall Street Journal рассказали о разработке некого «органайзера», но тогда было неясно, появится ли он в iOS 17.
Уже известно, что приложение позволит владельцам iPhone отслеживать свою повседневную деятельность с использованием нейросетей. Например, Apple предложит записывать свои мысли о тренировках или встречах, чтобы ИИ их смог проанализировать. Кроме того, в программе будет функция «Обнаружение людей в течение всего дня», которая будет определять людей из списка контактов поблизости, а также изучать влияние текстовых сообщений, телефонных звонков и прочих уведомлений на настроение пользователей. Интересно, что эта функция будет пересекаться с отдельным приложением для отслеживания эмоций пользователей.
Стоит отметить, что сторонние разработчики уже давно предлагают приложения для ведения личных журналов на iPhone и iPad такие, как Day One. На фоне слухов о выпуске подобного приложения Apple они выразили обеспокоенность, но, вероятно, судиться с компанией такого уровня они вряд ли будут.
Напомним, Apple собирается представить iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и другие обновления уже 5 июня в рамках конференции WWDC 2023.
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