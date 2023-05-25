Apple начала продавать Mac mini с M2 по сниженной цене. Что не так с этими компьютерами?

Фархад
Mac mini M2

Компания Apple начала продавать официально восстановленные компьютеры Mac mini с чипами M2, которые вышли только в начале 2023 года.

Пересобранные девайсы со статусом Refurbished пока можно купить только в американском онлайн-магазине компании. Цены на восстановленные модели Mac mini с M2 стартуют с $509 за версию с 8-ядерным процессором, 10-ядерным графическим процессором, 8 ГБ объединённой памяти и SSD на 256 ГБ. Сэкономить можно целых $90. Новый такой неттоп обойдётся в $599.

Независимо от конфигурации скидка составит 15%. Стоит отметить, что официально восстановленные продукты Apple почти идентичны новым устройствам. Они проходят полное тестирование, получают новый корпус, аксессуары и аккумуляторы. Более того, на все восстановленные гаджеты распространяется стандартная годовая гарантия Apple. Такие девайсы поставляются в белых коробках без изображения Mac mini, но с надписью Apple Certified Pre-Owned в нижней части.

Вполне вероятно, что в ближайшее время официально восстановленные Mac mini с чипами M2 начнут завозить в Россию по «серому» или параллельному импорту.
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Источник:
Apple
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