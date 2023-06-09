Apple Pencil сможет заряжаться через экран iPad. Это просто магия какая-то

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Компания запатентовала технологию с использованием подэкранных индуктивных катушек. Они смогут заряжать стилус и другие гаджеты при соприкосновении с дисплеем.Согласно документу заряжать Apple Pencil можно будет прямо во время работы с планшетом, без подключения дополнительных проводов. Питание будет передаваться через индуктивные катушки размещенные под экраном. В патенте описывается разное количество элементов подэкранной зарядки и варианты их использования.Предположительно, функция обратной зарядки будет поддерживать не только Apple Pencil, но и другие гаджеты. Для этого iPhone или Apple Watch достаточно разместить на экране планшета. Для лучшего энергосбережения активные катушки будут отключаться после достижения полного заряда, а на часы придет уведомление, что устройство готово к работе.Несмотря на практичность технологии, инженеры могут столкнуться с проблемой перегрева дисплея, что пагубно влияет на его долговечность. На данный момент патент находится на стадии рассмотрения.