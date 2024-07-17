Apple передумала выпускать ультратонкие iPhone 17

Фархад
iPhone

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple не сможет уменьшить размер материнских плат в смартфонах серии iPhone 17.

Изначально компания планировала использовать медь с полимерным покрытием, чтобы сделать устройства тоньше, а также увеличить некоторые другие компоненты. Однако поставщики не справились с поставленной задачей. По словам Куо, медь с полимерным покрытием не соответствует «требованиям высокого качества» Apple. По этой причине компания отказалась от планов по использованию этого материала в моделях iPhone 17.

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Интересно, что некоторые источники в цепочке поставок ранее говорили об использовании меди с полимерным покрытием в одной из новых моделей Apple Watch в этом году. Однако после заявлений Куо стало совсем неясно, отказалась ли компания от идеи реализации этого материала в часах.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+667
pincher
Очень жаль я бы взял
2 часа назад в 18:12
#
tellurian
+1545
tellurian
Ну и хорошо. Тоньше не значит лучше.
час назад в 19:24
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iProJora
+250
iProJora
Пусть лучше Аккум увеличат.
58 минут назад
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