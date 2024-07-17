Apple передумала выпускать ультратонкие iPhone 17

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple не сможет уменьшить размер материнских плат в смартфонах серии iPhone 17.Изначально компания планировала использовать медь с полимерным покрытием, чтобы сделать устройства тоньше, а также увеличить некоторые другие компоненты. Однако поставщики не справились с поставленной задачей. По словам Куо, медь с полимерным покрытием не соответствует «требованиям высокого качества» Apple. По этой причине компания отказалась от планов по использованию этого материала в моделях iPhone 17.Интересно, что некоторые источники в цепочке поставок ранее говорили об использовании меди с полимерным покрытием в одной из новых моделей Apple Watch в этом году. Однако после заявлений Куо стало совсем неясно, отказалась ли компания от идеи реализации этого материала в часах.