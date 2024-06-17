iPhone 17 получит главную особенность последнего iPad Pro

Сразу несколько гаджетов Apple получат новый корпус. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.
В своем последнем информационном бюллетене журналист рассказал, что Apple продолжит держать курс на создание тонких устройств. При этом только смартфонами дело не ограничится:
«Мне сообщили, что Apple сейчас сосредоточена на создании гораздо более компактного смартфона к выходу линейки iPhone 17 в 2025 году. Также компания сделать MacBook Pro и Apple Watch еще тоньше. Планируется, что новейший iPad Pro даст старт целому классу устройств Apple, которые должны стать самыми компактными в отрасли», — рассказал Гурман.
Скорее всего, Apple обратила внимание на успех последнего iPad Pro — обновленный планшет с 13-дюймовым экраном. Его толщина составила всего 5,1 мм, что даже меньше, чем у культового музыкального плеера iPod nano. Пока точно не известно идет ли речь о всей линейке смартфонов или об iPhone 17 Slim, которая по мнению некоторых инсайдеров придет на смену Plus-версии.
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