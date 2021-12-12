Компания Apple проведет ребрендинг двух линеек устройств Mac в следующем году. Об этом сообщает MacRumors.
Apple обновит пять линеек компьютеров в следующем году. Вот они:
- iMac
- MacBook Air
- Mac mini
- MacBook Pro
- Mac Pro
Компания также выпустит iMac на 27 дюймов. Напомним, в 2021-м она презентовала iMac на 24 дюйма. Эта модель получит название iMac Pro. Ранее под линейкой iMac выходили два устройства — на 21 и 27 дюймов.
Ранее в сети появилась информация о новом MacBook Air. В частности, известно, что он унаследует дизайн MacBook Pro 14 и 16 — получит «челку», а «клиновидная» форма корпуса уступит место обычному равномерному бруску алюминия. У iMac на 27 дюймов будет обновленный дизайн и больше портов относительно последнего iMac Pro.
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