Компания Apple проведет ребрендинг двух линеек устройств Mac в следующем году. Об этом сообщает MacRumors. 

Apple обновит пять линеек компьютеров в следующем году. Вот они: 
  • iMac
  • MacBook Air
  • Mac mini
  • MacBook Pro
  • Mac Pro 
Инсайдер Dylandkt сообщает, что линейка Air будет переименована. Вместо этого компания выпустит просто MacBook. Напомним, под таким названием Apple продавала устройства в период с 2006 по 2012 и с 2015 по 2019 годы. Последним известным девайсом был MacBook 12. 

Компания также выпустит iMac на 27 дюймов. Напомним, в 2021-м она презентовала iMac на 24 дюйма. Эта модель получит название iMac Pro. Ранее под линейкой iMac выходили два устройства — на 21 и 27 дюймов. 

Ранее в сети появилась информация о новом MacBook Air. В частности, известно, что он унаследует дизайн MacBook Pro 14 и 16 — получит «челку», а «клиновидная» форма корпуса уступит место обычному равномерному бруску алюминия. У iMac на 27 дюймов будет обновленный дизайн и больше портов относительно  последнего iMac Pro. 


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