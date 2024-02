Apple пересмотрит линейку iPhone, чтобы избавиться от лишней модели

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в Х (экс-Twitter) планами Apple по изменениям модельного ряда будущих iPhone. Он ссылается на источники в цепочке поставок.По данным инсайдера, Apple хочет объединить линейку iPhone 16 с iPhone SE. При этом компания откажется от модели iPhone 16 Plus в пользу более бюджетного iPhone 16 Plus SE. Таким образом мы получим два доступных смартфона — iPhone 16 SE (6,1 дюйма) и iPhone 16 Plus SE (6,7 дюйма) с экранами 60 Гц, вырезом Dynamic Island и одной камерой на задней панели.Из хороших новостей — базовый iPhone 16 (6,3 дюйма) предложит панель с развёрткой 120 Гц, двумя камерами и более крупной батареей. В верхнем сегменте будут расположены флагманы iPhone 16 Pro (6,3 дюйма) и iPhone 16 Pro Max (6,9 дюйма).Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в сентябре.