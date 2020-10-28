По данным китайского сайта MyDrivers, отношения между Apple и Foxconn немного испортились, а виной тому — недобросовестное поведение последней. Foxconn занимается сборкой iPhone, MacBook и других устройств по заказу Apple, но в какой-то момент решила использовать предоставленные ей технические ресурсы для дополнительного заработка, который она получает за помощь конкурентам своего основного партнёра.
Служба безопасности Apple выяснила, что завод Foxconn посетили представители Google, и им была показана производственная линия, на которой производятся металлические корпусы для 12-дюймового MacBook. Apple запросила видеозапись с мониторингом помещения, которая подтвердила или опровергла бы подозрения, но Foxconn отказалась её предоставлять, то есть фактически признала, что ей есть что скрывать от Apple.
Кроме того, Apple выяснила, что Foxconn могла завышать количество сотрудников, занятых на сборке ей устройств. Это делалось для получения завышенных выплат, компенсирующих затраты на рабочую силу.
В Apple также полагают, что Foxconn использует предоставленное ей оборудование в периоды простоя для других клиентов. В частности, аппаратура, предназначенная для тестирования смартфонов, сдаётся в аренду Huawei, которая проверяет на ней качество и надёжность своих устройств.
Не исключено, что компании будут разбираться в суде, а Apple придётся либо ужесточить контроль за Foxconn, либо передать большую часть контрактов другому производителю — например, Pegatron.
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