«Помимо заряда от настольного беспроводного устройства, iPhone 2020 также поддерживает функцию зарядки аксессуаров на частоте 360 кГц. На данные момент единственные аксессуар, который можно заряжать от iPhone — это неанонсированное устройство Apple, которое появится в будущем», — говорится в документации компании для FCC.







Согласно данным FCC (Федерально комиссии по связи), модельный ряд iPhone 12 может поддерживать неактивную функцию беспроводной зарядки аксессуаров. В документации сообщается, что iPhone 2020 года поддерживает такую возможность, которая будет включена как минимум для одного грядущего аксессуара Apple.Марк Гурман из Bloomberg предположил, что одним из таких аксессуаров могут быть новые AirPods с поддержкой MagSafe, которые за счет этого могут прикрепляться к задней крышке смартфона и заряжаться от него. Предыдущие слухи указывали, что эта функция должна была появиться в серии iPhone 11, но, по словам Минг-Чи Куо, от неё отказались, поскольку эффективность решения не соответствовала требованиям Apple.