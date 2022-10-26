Apple

Apple подтвердила переход на разъем USB-C

Артем
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Исполнительный директор Apple сообщил, что компания вынуждена подчиниться новым требованиям ЕС.

Об этом сообщает зарубежное издание The Verge, ссылаясь на слова исполнительного директора Грега Джосвяка. 

Джосвяк объяснил, что USB-C и Lightning являются двумя самыми популярными разъемами в мире, и более одного миллиарда человек используют кабель Lightning. По словам сотрудника, Apple считает, что компания достигла баланса, используя тип кабеля, который отсоединяется от блока питания, что означает, что одна сторона может иметь Lightning, а другая любой тип разъема, наиболее удобный для пользователя, например, USB-C или USB-A.

Йосвяк также отметил, что между ЕС и Apple «были небольшие разногласия» по поводу идеи общего регулирования зарядных устройств. В итоге исполнительный директор подтвердил, что у Apple не будет выбора, кроме как соответствовать новому общему правилу ЕС по зарядным устройствам вокруг USB-C. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+94
Basy
Значит следующий iPhone без разъема вообще будет
час назад в 09:41
#
Lord
+539
Lord
Хорошая новость!
36 минут назад
#
John Doe
+625
John Doe Lord
Хорошей была бы новость, что появится улучшенная, более быстрая версия Lightning. Разъем USB-C в сравнении с Lightning это ненадежное недоразумение.
15 минут назад
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