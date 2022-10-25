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Названы ключевые характеристики iPhone 15 Pro Max

Фархад

iPhone 15 Pro Max


Apple выпустила новые смартфоны всего полтора месяца назад, но аналитики из TrendForce уже раскрыли некоторые ключевые фичи будущего iPhone 15 Pro.

Исследователи рынка ожидают, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат увеличенный до 8 ГБ объём оперативной памяти, порт USB-C и улучшенные восьмиэлементные объективы камер.

Кроме того, в 2023 году Apple впервые оснастит смартфон камерой перископического типа с 10-кратным оптическим зумом, но она достанется только модели Pro Max.

Разумеется, топовые iPhone следующего года получат более мощный и энергоэффективный чип A17 Bionic, а базовым моделям 15-серии достанется A16 Bionic.

Ещё одним интересным прогнозом TrendForce является то, что iPhone 15 по-прежнему будут оснащены 5G-модемами Qualcomm, поскольку Apple недовольна производительностью собственного чипа. Аналитики предполагают, что дебют первого 5G-модема Apple состоится в 2024 году.

Насколько точными окажутся прогнозы исследователи из TrendForce, мы узнаем не раньше следующего сентября.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+65
araik313
Красивое фото
2 часа назад в 18:26
#
+1
AID_000284.5de52b0730fe4da4a394a2cd17156403.0916
Не вижу смысла в новых моделях. Я перешел с X на 14 pro и ели замечаю разницу. Да, телефон быстрее, камера лучше и зарядка держит дольше, но на этом всё. Инновации встали.
2 часа назад в 18:35
#
+2
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Кто первый совместит смартфон с холодным кошельком, тот и сорвет куш в ближайшие пару лет…
2 часа назад в 18:35
#
EDD
+71
EDD
Это гнездо зарядки что-ли там сбоку?? Никогда такого не будет. Я имею в виду расположение этого отверстия.
час назад в 19:18
#
Mers
+4134
Mers EDD
Странно, что имея айфон ты не признал рычажок бесшумного режима.
час назад в 19:56
#
EDD
+71
EDD Mers
Рычажок как то уж совсем не как рычажок выглядит.
40 минут назад
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Сергей
+80
Сергей
Кто в России живет поймут, у меня 13pro и не хватает только Apple Pay, остальное все устраивает и будет устраивать еще 3-4 года!
час назад в 19:25
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