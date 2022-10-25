Названы ключевые характеристики iPhone 15 Pro Max







Apple выпустила новые смартфоны всего полтора месяца назад, но аналитики из TrendForce уже раскрыли некоторые ключевые фичи будущего iPhone 15 Pro.



Исследователи рынка ожидают, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат увеличенный до 8 ГБ объём оперативной памяти, порт USB-C и улучшенные восьмиэлементные объективы камер.



Кроме того, в 2023 году Apple впервые оснастит смартфон камерой перископического типа с 10-кратным оптическим зумом, но она достанется только модели Pro Max.



Разумеется, топовые iPhone следующего года получат более мощный и энергоэффективный чип A17 Bionic, а базовым моделям 15-серии достанется A16 Bionic.



Ещё одним интересным прогнозом TrendForce является то, что iPhone 15 по-прежнему будут оснащены 5G-модемами Qualcomm, поскольку Apple недовольна производительностью собственного чипа. Аналитики предполагают, что дебют первого 5G-модема Apple состоится в 2024 году.



Насколько точными окажутся прогнозы исследователи из TrendForce, мы узнаем не раньше следующего сентября.