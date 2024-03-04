Apple похоронила самый лучший MacBook в истории

Фархад
MBA

Вместе с сегодняшним анонсом новых MacBook Air на чипе M3 компания Apple официально сняла с производства MacBook Air на M1.

Модель, представленная в ноябре 2020 года, стала одним из первых компьютеров Apple на собственном чипе Apple Silicon M1. При этом ноутбук оставался единственным в современной линейке с клиновидным корпусом, который был утверждён ещё при Джобсе.

Подписаться наiGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

На протяжении последних двух лет базовый MacBook Air на M1 был самым идеальным входным вариантом для покупателей, которые не пользовались Mac. Тем не менее при цене в 60-70 тысяч рублей он и сегодня остаётся лучшим компактным ноутбуком с запасом производительности на 2-3 года.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Представлен MacBook Air 2024 года с чипом M3
Как носки на 23 февраля: Apple выпустит только новые аксессуары вместо iPad и MacBook
Точный дизайн iPhone SE 4 раскрыт. Такое вряд ли кому-нибудь понравится

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+358
Gandalf2021
Шикарный ноут и Джобс видел на десятилетия вперёд, это факт. Если бы не он Кук бы всё окончательно развалил…
Сегодня в 18:20
#
st00p1dm0nkey
+4320
st00p1dm0nkey Gandalf2021
Чёт пока не развалилось ничего, думаете указания совсем с верху приходят? 🤣🤣🤣
49 минут назад
#