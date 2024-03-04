Apple похоронила самый лучший MacBook в истории

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Вместе с сегодняшним анонсом новых MacBook Air на чипе M3 компания Apple официально сняла с производства MacBook Air на M1.Модель, представленная в ноябре 2020 года, стала одним из первых компьютеров Apple на собственном чипе Apple Silicon M1. При этом ноутбук оставался единственным в современной линейке с клиновидным корпусом, который был утверждён ещё при Джобсе.На протяжении последних двух лет базовый MacBook Air на M1 был самым идеальным входным вариантом для покупателей, которые не пользовались Mac. Тем не менее при цене в 60-70 тысяч рублей он и сегодня остаётся лучшим компактным ноутбуком с запасом производительности на 2-3 года.