Точный дизайн iPhone SE 4 раскрыт. Такое вряд ли кому-нибудь понравится

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Портал 91mobiles поделился эксклюзивными CAD-рендерами будущего «бюджетного» смартфона Apple. Да, речь идёт о долгожданном iPhone SE 4.Скорее всего, многих потенциальных покупателей оттолкнёт такой дизайн, поскольку в предыдущих инсайдах говорилось о вырезе Dynamic Island, как в iPhone 15. Тут же мы видим древнюю чёлку со сканером Face ID.Основываясь на CAD-рендерах, полученных от производителей чехлов, источник заявляет, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый дисплей и одну камеру сзади.Габариты устройства составят 147,7 x 71,5 x 7,7 мм. Вполне вероятно, что Apple пустит в ход неиспользованные компоненты от iPhone 13 и iPhone 14. Также предполагается, что новинка получит кнопку «Действие» и порт USB-C.Ожидается, что iPhone SE 4-го поколения выйдет этой осенью вместе с линейкой iPhone 16.