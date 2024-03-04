Точный дизайн iPhone SE 4 раскрыт. Такое вряд ли кому-нибудь понравится

Портал 91mobiles поделился эксклюзивными CAD-рендерами будущего «бюджетного» смартфона Apple. Да, речь идёт о долгожданном iPhone SE 4.
Скорее всего, многих потенциальных покупателей оттолкнёт такой дизайн, поскольку в предыдущих инсайдах говорилось о вырезе Dynamic Island, как в iPhone 15. Тут же мы видим древнюю чёлку со сканером Face ID.
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Основываясь на CAD-рендерах, полученных от производителей чехлов, источник заявляет, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый дисплей и одну камеру сзади.
Ожидается, что iPhone SE 4-го поколения выйдет этой осенью вместе с линейкой iPhone 16.