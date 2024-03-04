Точный дизайн iPhone SE 4 раскрыт. Такое вряд ли кому-нибудь понравится

Фархад
iPhoneSE4

Портал 91mobiles поделился эксклюзивными CAD-рендерами будущего «бюджетного» смартфона Apple. Да, речь идёт о долгожданном iPhone SE 4.

Скорее всего, многих потенциальных покупателей оттолкнёт такой дизайн, поскольку в предыдущих инсайдах говорилось о вырезе Dynamic Island, как в iPhone 15. Тут же мы видим древнюю чёлку со сканером Face ID.

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Основываясь на CAD-рендерах, полученных от производителей чехлов, источник заявляет, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый дисплей и одну камеру сзади.
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SE
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SE
Габариты устройства составят 147,7 x 71,5 x 7,7 мм. Вполне вероятно, что Apple пустит в ход неиспользованные компоненты от iPhone 13 и iPhone 14. Также предполагается, что новинка получит кнопку «Действие» и порт USB-C.

Ожидается, что iPhone SE 4-го поколения выйдет этой осенью вместе с линейкой iPhone 16.
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Источник:
91mobiles
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Комментарии

+339
Alex82
Уже оказывается SE 4 выйдет в этом году… Говорили же, что в 25?!🤔 Хотя, про этот SE 4 уже столько слухов/концептов было, что аж надоело🤦🏻‍♂️🙅🏻
Сегодня в 17:14
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+453
tomtom
Стоило на одной модели оторвать вырез от края (что не так и удобно) как все остальное стало древностью, да ну🤣🤣🤣
час назад в 20:02
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