Представлен MacBook Air 2024 года с чипом M3

Сегодня, 4 марта, вопреки инсайдам Марка Гурмана, компания Apple анонсировала новые 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипами M3, поддержкой двух внешних дисплеев, Wi-Fi 6E и другими улучшениями.Apple заявляет, что новый MacBook Air стал на 60% быстрее, чем модель с чипом M1, и аж в 13 раз быстрее, чем самый мощный «Эйр» на процессоре Intel. В дополнение к чипу M3 новый MacBook Air предлагает поддержку Wi-Fi 6E, функции Voice Isolation и Wide Spectrum, а также повышенную четкость голоса при звонках.Немаловажно, что новые ноутбуки теперь также поддерживают до двух внешних мониторов. В остальном модели 2024 года не отличаются от предыдущего поколения. Они даже выпускаются в тех же расцветках и продаются по тем же ценам.Предварительные заказы на новый MacBook Air стартуют в некоторых странах сегодня, а в продажу ноутбуки поступят с 8 марта.