Представлен MacBook Air 2024 года с чипом M3

Фархад
MB

Сегодня, 4 марта, вопреки инсайдам Марка Гурмана, компания Apple анонсировала новые 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипами M3, поддержкой двух внешних дисплеев, Wi-Fi 6E и другими улучшениями.

Apple заявляет, что новый MacBook Air стал на 60% быстрее, чем модель с чипом M1, и аж в 13 раз быстрее, чем самый мощный «Эйр» на процессоре Intel. В дополнение к чипу M3 новый MacBook Air предлагает поддержку Wi-Fi 6E, функции Voice Isolation и Wide Spectrum, а также повышенную четкость голоса при звонках. 

MBA

Немаловажно, что новые ноутбуки теперь также поддерживают до двух внешних мониторов. В остальном модели 2024 года не отличаются от предыдущего поколения. Они даже выпускаются в тех же расцветках и продаются по тем же ценам.

Предварительные заказы на новый MacBook Air стартуют в некоторых странах сегодня, а в продажу ноутбуки поступят с 8 марта.
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Источник:
Apple
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Комментарии

tellurian
+1647
tellurian tellurian
ЕС оштрафовала на 1,8 млрд евро. Будет апелляция.
Сегодня в 17:42
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+358
Gandalf2021
Быть в 13 раз быстрее, чем задушенный ноутбучный Интел несложно… но M3 и правда хорошо)
Сегодня в 18:22
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