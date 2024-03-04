Как носки на 23 февраля: Apple выпустит только новые аксессуары вместо iPad и MacBook

Фархад
Case

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple перенесла релиз крупных продуктов на следующую неделю. При этом компания планирует выпустить новые аксессуары в ближайшие пару дней.

По словам Гурмана, магазины Apple сейчас готовятся к старту продаж новых чехлов, ремешков и других аксессуаров, но масштабное обновление витрин ожидается в начале следующей недели. Возможно, нам также покажут новую расцветку iPhone 15.

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Напомним, что многочисленные источники и утечки указывают на скорый релиз новых iPad Pro с OLED-дисплеями, iPad Air в двух размерах и MacBook Air с чипами M3.
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Источник:
Mark Gurman
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Комментарии

+1
Vladimir Shuvalov
Ну да, только вот новый MacBook Air M3 уже доступен для заказа на сайте...
Сегодня в 16:50
#
+339
Alex82
Марк лоханулся)
Сегодня в 17:06
#
tellurian
+1647
tellurian
Жаль фото нельзя прикрепить. На сайте же всё написано. С 8 марта

Lean. Mean. M3 machine.
MacBook Air sails through work and play — and the M3 chip brings even greater capabilities to the world’s most popular laptop. With up to 18 hours of battery life,1 you can take the superportable MacBook Air anywhere and blaze through whatever you’re into.
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Сегодня в 17:13
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