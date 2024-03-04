Как носки на 23 февраля: Apple выпустит только новые аксессуары вместо iPad и MacBook

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Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple перенесла релиз крупных продуктов на следующую неделю. При этом компания планирует выпустить новые аксессуары в ближайшие пару дней.По словам Гурмана, магазины Apple сейчас готовятся к старту продаж новых чехлов, ремешков и других аксессуаров, но масштабное обновление витрин ожидается в начале следующей недели. Возможно, нам также покажут новую расцветку iPhone 15.Напомним, что многочисленные источники и утечки указывают на скорый релиз новых iPad Pro с OLED-дисплеями, iPad Air в двух размерах и MacBook Air с чипами M3.