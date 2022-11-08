Apple помогает бороться с ночными кошмарами. Комплект продается строго по рецепту

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В набор входят специально настроенные iPhone SE и Apple Watch SE.О необычной терапевтической системе компания рассказала на своем официальном сайте. Разработка призвана для лечения людей страдающих посттравматическим синдромом и стрессовыми расстройствами и является единственным цифровым средством, которое получило одобрение со стороны медицины.Для этого создано специальное приложение NightWare. Оно не доступно для всех пользователей и доступно только по назначению врача. Принцип работы заключается в отслеживании показаний акселерометра, гироскопа и датчика сердечного ритма во время сна. Все это осуществляется при помощи Apple Watch SE, что помогает отслеживать приближение ночных кошмаров пользователя. Когда в фазе сна отмечается нежелательная активность, часы посылают легкую вибрацию на запястье владельца. Таким образом ночной кошмар прерывается, а сам пациент не переходит в стадию пробуждения.Комплексное лечение с помощью NightWare уже прошли около 400 пациентов проживающих в США. 98% из них являются действующими военными или ветеранами. Исследования доказали, что пользователи, использующие режим NightWare, улучшили свой сон на 50% в сравнении с теми, кто его не использовал.