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Apple помогает бороться с ночными кошмарами. Комплект продается строго по рецепту

Артем
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В набор входят специально настроенные iPhone SE и Apple Watch SE. 

О необычной терапевтической системе компания рассказала на своем официальном сайте. Разработка призвана для лечения людей страдающих посттравматическим синдромом и стрессовыми расстройствами и является единственным цифровым средством, которое получило одобрение со стороны медицины. 

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Для этого создано специальное приложение NightWare. Оно не доступно для всех пользователей и доступно только по назначению врача. Принцип работы заключается в отслеживании показаний акселерометра, гироскопа и датчика сердечного ритма во время сна. Все это осуществляется при помощи Apple Watch SE, что помогает отслеживать приближение ночных кошмаров пользователя. Когда в фазе сна отмечается нежелательная активность, часы посылают легкую вибрацию на запястье владельца. Таким образом ночной кошмар прерывается, а сам пациент не переходит в стадию пробуждения.
Комплексное лечение с помощью NightWare уже прошли около 400 пациентов проживающих в США. 98% из них являются действующими военными или ветеранами. Исследования доказали, что пользователи, использующие режим NightWare, улучшили свой сон на 50% в сравнении с теми, кто его не использовал.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+4010
Gabriel
Понятно, за рецептом нужно ехать в Даллас на улицу Вязов)
час назад в 14:49
#
st00p1dm0nkey
+3812
st00p1dm0nkey
Фредди не одобряет
час назад в 14:49
#
kardigan
+2859
kardigan
Если ты не в равновесии с собой, никакая хр..ь не поможет! Всё остальное от лукавого.
58 минут назад
#
Tormaz
+499
Tormaz
Сначала ставят ценник от которых появляются ночные кошмары, а потом с ними борются
Надо бороться с первопричиной.
24 минуты назад
#
kardigan
+2859
kardigan Tormaz
Ночные кашмары появляются не от ценника, а от кредита , который с начала берут, а позже понимают!
7 минут назад
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