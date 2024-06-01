Apple поставила крест на трех гаджетах. Два продать, один выбросить

Артем
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Список устаревших и винтажных устройств пополнили iPhone, iPod и iMac. Об этом сообщает Macrumors.

Первым на очереди стал iPhone 5s родом из 2013 года. На тот момент гаджет впечатлял встроенным в кнопку «Домой» сканером Touch ID и чипом A7 с 64-битной архитектурой. Теперь этот легендарный смартфон пополнил список устаревших устройств. Это означает, что ни ремонтировать, ни поставлять оригинальные запчасти для него Apple больше не собирается.

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Второе и третье место забрали iPod touch шестого поколения и 21,5-дюймовый iMac с дисплеем Retina 4K, выпущенные в 2015 году. Эти устройства попали в список винтажных. Официально еще пару лет их могут починить, но только при наличии оригинальных запчастей. Поэтому от них проще избавиться, пока не поздно.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+88
Дедушка заподло
Какие детали? У официальных сервисов деталей уже не было в феврале!!! С февраля поставки оригинал них деталей в Россию закончились! Устаревшие не устаревшие уже не актуально! А китайских деталей , которые дедушка Ляо паял в ручную , попой завались :)
2 часа назад в 16:55
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+27
BIV
Подскажите кто где аккумуляторы 🔋 меняете на iPhone
58 минут назад
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