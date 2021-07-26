



По данным инсайдеров, компания Apple заказала у TSMC производство 100 миллионов процессоров A15 Bionic. Этот чип будет использоваться в линейке iPhone 13 и в обновлённых моделях iPad и iPad Pro



A15 Bionic собран по 5-нанометровому техпроцессу (как и A14 Bionic), но энергоэффективность нового процессора, по ожиданиям аналитиков, окажется на 15-20 процентов выше, чем у прошлогоднего. И это несмотря на то, что в линейке iPhone 13 будут использоваться экраны ProMotion с более высокой частотой обновления — 120 Гц. Время автономной работы устройств должно увеличиться ещё и за счёт установки аккумуляторов более высокой ёмкости.



Некоторые характеристики A15 Bionic уже известны. В этот процессор установлено шесть вычислительных ядер, четыре из которых высокопроизводительные, а два энергоэффективные. Топовые модели iPhone 13 впервые для смартфонов Apple могут получить поддержку Always-on-Display, благодаря чему на их экранах может постоянно отображаться время, дата и другая информация почти без снижения автономности.



Поскольку Apple заказала 100 миллионов процессоров, у компании наверняка есть уверенность, что примерно такое количество новых смартфонов и планшетов будет продано. Продажи iPad обычно относительно невелики, поскольку планшеты не пользуются сильным спросом, то есть почти все процессоры будут пущены на производство iPhone. Линейка iPhone 12 была выпущена гораздо меньшим тиражом (примерно 75 миллионов штук), а это значит, что Apple возлагает огромные надежды на iPhone 13. Сейчас у Apple не так много конкурентов на рынке смартфонов — это компания Samsung (которая традиционно лидирует), Xiaomi и бренды холдинга BBK (Realme, Vivo, Oppo и OnePlus).







