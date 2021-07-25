WhatsApp поделился подробностями о взломе своих пользователей в 2019-м году. Информацию структурировал зарубежный сайт Gizmodo.
По словам главы WhatsApp, Уилл Кэткарт, результаты последнего исследования относительно шпионского ПО Pegasus от NSO Group совпадают по датам со взломом пользователей мессенджера, который произошел в 2019 году. Уилл сообщил, что за две недели были «вскрыты» данные и переписка в WhatsApp около 1400 человек. К слову, на этом основании глава мессенджера считает, что данные о «тысячах взломанных номеров телефонов» сильно преувеличены.
Кэткарт сообщил еще некоторые подробности. Согласно его утверждениям, все номера телефонов, которые были взломаны тогда, в 2019-м, принадлежали не обычным пользователям, а политическим деятелям и активистам. Среди них были лица, занимающиеся национальной безопасностью, адвокаты, журналисты, дипломаты — их все объединяет тот факт, что они так или иначе работали с США. Уилл убежден, что этот взлом был осуществлен именно с помощью Pegasus.
WhatsApp намерена подавать в суд на NSO Group — продавца Pegasus — с целью потребовать возмещение за репутационный ущерб и финансовые убытки, которые мессенджер потерпел в связи с использование Pegasus. Компания считает — и многие поддерживают это мнение — что NSO Group обязана проверять, кому и с какими целями она продает свое ПО.
Ранее мы рассказали, что такое Pegasus, кто был взломан с его помощью и почему это важно.
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