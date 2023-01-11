Apple Суд

Apple поймали на незаконном использовании датчиков в смарт-часах

Александр



Суд в США вынес решение, согласно которому было установлено, что Apple нарушила патент, принадлежащий компании Masimo. Комиссии по международной торговле США предстоит решить, достаточно ли этого нарушения, чтобы запретить Apple продавать некоторые продукты.

Компания Masimo обратилась в суд в июне 2021 года, требуя запретить импорт смарт-часов Apple начиная с Watch Series 6 и более поздние модели. Она заявила, что при разработке этих продуктов использованы технологии, защищённые пятью принадлежащими ей патентами. Суд установил, что был нарушен лишь один патент, связанный с работой пульсоксиметра (датчика, который позволяет измерять уровень насыщенности крови кислородом, используя для этого световое излучение).

После того как решение суда вступит в силу Комиссия по международной торговле США должна будет решить, является ли патентное нарушение достаточным основанием для запрета продажи смарт-часов Apple, оснащённых пульсоксиметром. Ожидается, что Комиссия вынесет свой вердикт 10 мая текущего года.

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Источник:
Reuters
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