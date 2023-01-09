Apple AR/VR

Названы сроки презентации первой гарнитуры AR/VR Apple

Фархад

Tim Cook Apple Glass

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что Apple не станет затягивать анонс до июньской конференции WWDC и покажет долгожданный шлем AR/VR уже на весенней презентации.

Некоторые разработчики уже получили прототип гарнитуры для тестирования, но само устройство ещё «далеко от коммерческой версии продукта». По словам Гурмана, Apple ещё предстоит подкорректировать некоторые «изюминки» в аппаратном и программном обеспечении. Кстати, для этого компания привлекла ресурсы из других отделов. Это означает, что в результате некоторые другие продукты могут выйти с задержкой.

Интересно, что первоначально компания планировала представить шлем в январе 2023 года, но, видимо, инженеры не успели его доработать.

Несмотря на ранний анонс гарнитуры, купить её можно будет только осенью 2023 года, поскольку Apple хочет, чтобы разработчики успели выпустить ряд приложений для xrOS, доступ к которой будет предоставлен только в июне на WWDC.

В целом такая же ситуация наблюдалась и с первым iPhone и с первыми Apple Watch — эти девайсы также поступили в продажу спустя несколько месяцев после анонса.
Ранее стали известны другие странные подробности о VR-гарнитуре от Apple.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Роман Лесной
+7
Роман Лесной
Голова кружиться будет интересно ?
час назад в 18:44
#
+4173
Gabriel Роман Лесной
От цены этой штуки определенно будет, даже обмороки будут прямо в магазине)))
41 минуту назад
#
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