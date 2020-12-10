Гравировка

Компания Apple расширила возможности гравировки при покупке товаров в её российском интернет-магазине. Это по-прежнему бесплатная опция.

В России при заказе продуктов Apple на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store стала доступна возможность нанесения гравировки с текстом на Apple Pencil второго поколения, а также нанесение текста и эмодзи на футляры для AirPods и AirPods Pro. Ранее гравировка была доступна для iPad и iPod touch.
Кроме того, некоторые продукты и аксессуары Apple можно отправить в подарочной упаковке с личным сообщением на ярлыке или приложив открытку с личным поздравлением. Варианты подарочного оформления доступны при размещении заказа.


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