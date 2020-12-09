WhatsApp выступает против инициативы Apple, которая требует от разработчиков приложений сообщать пользователям о собираемых данных. Представители мессенджера полагают, что данное требование «антиконкурентно», поскольку собственные приложения купертиновцев изначально предустановленны на iPhone и не требуют загрузки из App Store, где прописывается информация о сборе данных.
По словам представителя WhatsApp, «ярлыки конфиденциальности» — хорошая инициатива, но у пользователей должна быть возможность сравнить эти данные с информацией о конфиденциальности приложений Apple. Издание Axios отмечает, что Apple пыталась упростить описания для этих ярлыков, поскольку приложения собирают разные категории данных. В формулировках описания используются такие фразы, как «финансовая информация» и «пользовательский контент».
В WhatsApp считают, что эти описания могут напугать пользователей и в то же время они не дают точного представления о собираемых данных, а это в свою очередь добавляет iMessage преимущества. Пока неизвестно, когда ярлыки конфиденциальности начнут появляться в App Store. Разработчики мессенджера направили в Apple данные для новой функции и рассказали в своем блоге о том, какая информация собирается компанией.
Напомним, Apple ранее анонсировала новую функцию ярлыков конфиденциальности, а её запуск изначально был намечен на 8 декабря. У разработчиков есть возможность не раскрывать категории собираемых данных в том, случае если они не используются для таргетированной рекламы, а их сбор носит нерегулярный и необязательный характер, либо пользователь может согласиться на их использование прямо в приложении.
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