Apple представила гигантский MacBook Air. Просто мечта, а не ноутбук

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В рамках сегодняшней конференции разработчиков WWDC 2023 компания Apple наконец-то представила увеличенную версию MacBook Air, слухи о которой появились ещё год назад.Как и предполагалось, новинка сохранила дизайн прошлогоднего MacBook Air M2, но получила увеличенный 15,3-дюймовый дисплей вместо 13,6-дюймового экрана. Экран тут абсолютно такой же, как и в младшей версии. Технологии mini-LED или ProMotion остались эксклюзивом MacBook Pro. В чёлку встроена камера для FaceTime с разрешением 1080p.Apple заявляет, что это самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире. Его толщина составляет всего 11,5 мм, а вес — 1,5 кг. Заявленное время автономной работы — 18 часов.Несмотря на увеличенные габариты, новый «Эйр» сохранил безвентиляторную конструкцию. На корпусе расположены порты USB-C и MagSafe для зарядки. Новинка также доступна в четырёх расцветках: Silver, Midnight, Starlight и Space Grey.Новинка доступна в нескольких конфигурациях с чипами Apple M2. Среди прочих улучшений — модернизированная акустическая система с 6 динамиками.Новый 15-дюймовый MacBook Air поступит в продажу уже 13 июня по цене от $1299 за версию с базовым чипом M2 и 8/256 ГБ памяти.