В Apple Park замечен новый «бункер». Для чего он там нужен?

Фархад
Apple Park

В рамках предстоящей конференции WWDC 2023 компания Apple планирует предоставить некоторым разработчикам и посетителям мероприятия возможность опробовать новую гарнитуру AR/VR после её анонса. Для этого на территории кампуса соорудили новое здание.

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился снимком с дрона, на котором видна предполагаемый тестовый полигон. Он находится на месте баскетбольных площадок в ‌Apple Park‌, рядом с корпоративным фитнес-центром.

Инсайдер считает, что Apple построила этот «бункер» для демонстрации возможностей гарнитуры в полностью контролируемой среде.

Apple Park

Кроме того, Гурман рассказал, что пользователям с определенными болезнями, такими как мигрень, головокружение, сотрясения мозга и перенесенные черепно-мозговые травмы, не рекомендуется использовать гарнитуру.

Напомним, Всемирная конференция разработчиков Apple ‌WWDC 2023 стартует уже завтра, 5 июня. Мы будем максимально оперативно рассказывать обо всех представленных гаджетах и обновлениях.
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Источник:
MacRumors
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