Apple представила iPad Air с процессором M1 и поддержкой 5G





В рамках презентации компания Apple представила iPad Air с обновленным дизайном. Новый планшет получил дизайн в стиле iPad Pro и снабжён процессором M1, соединением 5G и портом USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит в секунду.



8-ядерный графический процессор обеспечивает двухкратный прирост графической производительности по сравнению с предыдущим iPad Air.



Фронтальная камера содержит датчик на 12 Мп с поддержкой технологии Apple Center Stage позволяющей стабилизировать изображение в кадре во время видеозвонка. Основная камера по-прежнему имеет разрешение 12 Мп.



Дисплей диагональю 10,9 дюйма с яркостью до 500 нит поддерживает технологию HDR. Touch ID встроен в кнопку питания и обеспечивает безопасную аутентификацию пользователей. Новый iPad Air совместим с Apple Pencil второго поколения и клавиатурой Magic Keyboard.







Модель представлена в цветах: серый, золотистый, розовый, фиолетовый и синий.



Новая модель будет доступна по цене от 599 долларов с модулем Wi-Fi. Версия с Wi-Fi и сотовой связью обойдется в 749 долларов. Объем памяти представлен в двух вариантах — 64 ГБ или 256 ГБ.



