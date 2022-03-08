2
Apple iPad Air Планшеты

Apple представила iPad Air с процессором M1 и поддержкой 5G

Александр
2064



В рамках презентации компания Apple представила iPad Air с обновленным дизайном. Новый планшет получил дизайн в стиле iPad Pro и снабжён процессором M1, соединением 5G и портом USB-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит в секунду.

8-ядерный графический процессор обеспечивает двухкратный прирост графической производительности по сравнению с предыдущим iPad Air.

Фронтальная камера содержит датчик на 12 Мп с поддержкой технологии Apple Center Stage позволяющей стабилизировать изображение в кадре во время видеозвонка. Основная камера по-прежнему имеет разрешение 12 Мп. 

Дисплей диагональю 10,9 дюйма с яркостью до 500 нит поддерживает технологию HDR. Touch ID встроен в кнопку питания и обеспечивает безопасную аутентификацию пользователей. Новый iPad Air совместим с Apple Pencil второго поколения и клавиатурой Magic Keyboard. 



Модель представлена в цветах: серый, золотистый, розовый, фиолетовый и синий.

Новая модель будет доступна  по цене от 599 долларов с модулем Wi-Fi. Версия с Wi-Fi и сотовой связью обойдется в 749 долларов. Объем памяти представлен в двух вариантах — 64 ГБ или 256 ГБ. 

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Google: «Chrome 99 быстрее, чем Safari». Мы проверили это
Cloudflare отказался уходить из России. На нем работают множество российских сайтов
Разработчики CleanMyMac бойкотируют Россию и Беларусь

Рекомендации

Рекомендации

Названа примерная дата выхода iOS 15.2 и все новые функции
8 практичных товаров для дома с AliExpress не дороже 2 тысяч рублей
13 полезных и функциональных гаджетов с AliExpress для дома и не только. Готовимся к «Зимней ликвидации»
AMD выпустит видеокарту, которая не нужна майнерам даже бесплатно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4
plutus
Приложение удаляю. Это трешак.
9 марта 2022 в 07:17
#
banditos
+2
banditos plutus
Всё работает после переустановки
9 марта 2022 в 11:33
#
banditos
+2
banditos banditos
Только лайки обнулились) крч и здесь санкции)))
9 марта 2022 в 11:34
#
+84
londi
И дешево 😂👍
9 марта 2022 в 06:59
#
+13
Voreland
👍🏻 классный
9 марта 2022 в 05:23
#