Разработчики CleanMyMac бойкотируют Россию и Беларусь

Компания MacPaw, которая разработала популярное приложение CleanMyMac, объявила о приостановке продажи своих продуктов в России и россиянам. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
MacPaw является разработчиком таких известных приложений, как CleanMyMac (софт для очистки мусора и управления процессами на Mac), The Unarchiver (архиватор) и Gemini 2 (удаление дубликатов файлов с Mac).
Компания ввела ограничения для пользователей из России: купить её продукты, зайдя с российских IP-адресов, больше не получится. При нажатии на «Магазин» или кнопку «Купить» под любым продуктом компании на официальном сайте, российский пользователь попадает на страницу блога MacPaw, посвященной текущим событиям в Украине.
MacPaw отмечает, что все текущие подписки будут активны до истечения срока, но продлить их будет нельзя. Уже приобретенные продукты будут работать без проблем.
Ранее мы рассказали, что россиян отказались обслуживать еще два украинских сервиса — Letyshops и e-Katalog. Последний даже посылал матом своих клиентов.