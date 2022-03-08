2
Apple Mac MacPaw CleanMyMac Россия

Разработчики CleanMyMac бойкотируют Россию и Беларусь

Олег
2952

MacPaw


Компания MacPaw, которая разработала популярное приложение CleanMyMac, объявила о приостановке продажи своих продуктов в России и россиянам. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

MacPaw является разработчиком таких известных приложений, как CleanMyMac (софт для очистки мусора и управления процессами на Mac), The Unarchiver (архиватор) и Gemini 2 (удаление дубликатов файлов с Mac).

Компания ввела ограничения для пользователей из России: купить её продукты, зайдя с российских IP-адресов, больше не получится. При нажатии на «Магазин» или кнопку «Купить» под любым продуктом компании на официальном сайте, российский пользователь попадает на страницу блога MacPaw, посвященной текущим событиям в Украине. 

MacPaw

MacPaw отмечает, что все текущие подписки будут активны до истечения срока, но продлить их будет нельзя. Уже приобретенные продукты будут работать без проблем.

Ранее мы рассказали, что россиян отказались обслуживать еще два украинских сервиса — Letyshops и e-Katalog. Последний даже посылал матом своих клиентов.



8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Visa и MasterCard ушли из России. Что это значит и что теперь делать?
Минцифры посоветовало властям перейти на Telegram и ВК. Их не будут блокировать в РФ?
Google: «Chrome 99 быстрее, чем Safari». Мы проверили это
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

OnePlus подкинула подлянку своим пользователям
WhatsApp круто обновился. Любители голосовых будут в восторге
Мобильная связь подорожает через две недели. Что нужно знать?
Я купил MacBook Air на M1 после Intel. Разочарование, торг, принятие, восторг

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

1 2
+1182
iron-i
Ну и пофиг))
Вчера в 21:44
#
Ckor_30
+1
Ckor_30
Кому это не нужное 💩 нужно и кто им ещё пользуется им вообще на Mac не рекомендуют пользоваться .
9 марта 2022 в 09:29
#
+1
Grealex
У меня ломанный СММ. Сегодня открыл, а там выскочило сообщение о сборе помощи в пользу Украины.
9 марта 2022 в 00:09
#
+1
Grealex
И у меня рейтинг обнулили.
9 марта 2022 в 00:07
#
+1
Grealex Grealex
При написании первого коммента, выскочила ошибка 404. Потом комменты пошли, но рейтинг обнулился.
9 марта 2022 в 00:08
#
Kolduen
+22
Kolduen
Кто-то покупает? Серьезно?
На рутрекере есть свежая всегда, качаем и радуемся.
8 марта 2022 в 22:46
#
0
Антон Курак
Мне тоже гомики прислали такое письмо...ответил им «героям сала», ну и что будем пользовать ломанную версию
8 марта 2022 в 19:35
#
Alll
–31
Alll Антон Курак
Задолбали со своими сала Украине.
8 марта 2022 в 20:37
#
estet
–64
estet Alll
У тебя тоже рейтинг обнулили?)
8 марта 2022 в 20:39
#
+126
Maximilian Grune
О том, что СММ собирает данные пользователей, я прочитал на одном из китайских форумов. Там подробно всё описано. Потом об этом написала компания, обеспечивающая компьютерную безопасность. Будьте бдительны.
8 марта 2022 в 17:43
#
+10
Gntlmn Mthfcng
А приложение вообще на айфоне не работает корректно. Не открываются новости
8 марта 2022 в 17:40
#
+1
Jason Voorhees
Прога шляпная до жути, не рекомендую
8 марта 2022 в 17:36
#
+9
werder
«OKkjdshfkjhdskjfksdjfkjdhsfkjhs» — это что за статья такая?)))
8 марта 2022 в 17:30
#
+137
Mikkas
а что у айгайдс с комментариями,в статье счетчик показывает что они есть,а пытаешься зайти для коментирования,показывает ноль и непускает! Вас ломанули чтоли? 🤨
8 марта 2022 в 16:27
#
estet
–64
estet Mikkas
Думаю что из за обновки сайта, у меня тоже самое, и рейтинг в минус упал шляпа какая то)
8 марта 2022 в 16:34
#
Bazily
+232
Bazily
У меня на тв-приставках (которые работают на андроиде) давно в использовании файловый менеджер X-plore, сегодня увидел, что он обновился и вырезал функционал подключения к Яндекс.Диску и Mail.ru. Придется теперь искать другой софт.Так что, чем дальше, тем веселее будет.
8 марта 2022 в 16:22
#
+137
Mikkas
вообще непользуюсь этой шляпой 😜
8 марта 2022 в 16:22
#
+137
Mikkas Mikkas
зачем захломлять мак?
8 марта 2022 в 16:30
#
estet
–64
estet
Это не бойкот а поддержка фашистов, националистов называть можно как угодно, так что пусть они в очко друг друга бойкотируют.
8 марта 2022 в 16:20
#
Pavel Nikiforov
+380
Pavel Nikiforov estet
Им показывают новости с другой стороны без донбасса и луганска. Зато ссут в уши про оккупацию крыма и как там все хреново.
И переубедить этих болванов крайне сложно.
8 марта 2022 в 20:16
#
kardigan
+1146
kardigan
У меня кркнутое. Работает на Сиере. Спасибо торрентам!
8 марта 2022 в 16:08
#
+11
Yury
У меня есть ключ пожизненный.Могу продать.
8 марта 2022 в 16:03
#
catfelix
+132
catfelix Yury
А смысл покупать? Если из России или Беларуси, то не важно куплено или крякнуто — обновляться не будет.
8 марта 2022 в 18:00
#
Pavel Nikiforov
+380
Pavel Nikiforov catfelix
Там обновления в основном минорные.
8 марта 2022 в 20:01
#
+55
pashapasha
А что так все медленно грузится?! И приложение не алле ((((
8 марта 2022 в 16:03
#
+16
Андрей Соловей
С торрентов пускай попробуют уйти
8 марта 2022 в 16:01
#
1 2
Купить рекламу