Google: «Chrome 99 быстрее, чем Safari». Мы проверили это

Компания Google выпустила обновление своего популярного браузера Chrome до 99 версии и заявила, что теперь он быстрее любого другого браузера, включая нативный Apple Safari на macOS.
По заявлениям Google, Chrome 99 обходит любой другой браузер, в том числе и Safari, по результатам бенчмарка Speedometer. Этот тест был создан на основе Apple WebKit членами её команды.
Сама Google проводила тесты на Mac с чипом M1 Max и 64 Гб оперативной памяти. Chrome 99 набрал 300 баллов в бенчмарке Speedometer, что оказалось на 7% быстрее, чем Safari 15.
Мы решили проверить эти утверждения. Подопытный: MacBook Air с чипом M1 и 8 Гб оперативной памяти (который теперь стоит 149 990 рублей). Участвуют Google Chrome 99.0.4844.51 и Apple Safari 15.3 (17612.4.9.1.8). Вот результаты:
Получается, что в текущем тесте Chrome опередил Safari аж на 52 очка, что составляет примерно 33%.
Не стоит забывать, что тестирование в бенчмарках было и остается весьма эфемерным результатом, так как точное понимание скорости и качества какого-то продукта дает только реальное его использование в бытовых или профессиональных задачах.