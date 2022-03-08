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Google Chrome Apple Safari

Google: «Chrome 99 быстрее, чем Safari». Мы проверили это

Олег
3938

Браузеры


Компания Google выпустила обновление своего популярного браузера Chrome до 99 версии и заявила, что теперь он быстрее любого другого браузера, включая нативный Apple Safari на macOS.

По заявлениям Google, Chrome 99 обходит любой другой браузер, в том числе и Safari, по результатам бенчмарка Speedometer. Этот тест был создан на основе Apple WebKit членами её команды.

Speedometer

Сама Google проводила тесты на Mac с чипом M1 Max и 64 Гб оперативной памяти. Chrome 99 набрал 300 баллов в бенчмарке Speedometer, что оказалось на 7% быстрее, чем Safari 15.

Мы решили проверить эти утверждения. Подопытный: MacBook Air с чипом M1 и 8 Гб оперативной памяти (который теперь стоит 149 990 рублей). Участвуют Google Chrome 99.0.4844.51 и Apple Safari 15.3 (17612.4.9.1.8). Вот результаты:

Safari 15
Chrome

Получается, что в текущем тесте Chrome опередил Safari аж на 52 очка, что составляет примерно 33%.

Не стоит забывать, что тестирование в бенчмарках было и остается весьма эфемерным результатом, так как точное понимание скорости и качества какого-то продукта дает только реальное его использование в бытовых или профессиональных задачах. 



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Источник:
Блог Chromium
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Комментарии

+812
acinatnas
На Андроиде всё ок. На iPad mini 5 нет текста в статьях и не лепятся скрины.
8 марта 2022 в 19:58
#
+1
Jason Voorhees
Хорошо стал хром работать
8 марта 2022 в 17:37
#
Юрий Трещёв
+1
Юрий Трещёв
Заходите через хром или браве.
8 марта 2022 в 15:09
#
+5
Ufoer
Когда обновите? Во всех новостях так теперь.
8 марта 2022 в 13:56
#
+1
NewTchnology Артем Художник
Та ну нежели 🤣🤣🤣
8 марта 2022 в 23:43
#
–42
Snowden
а куда дели раздел " избранное " ???
8 марта 2022 в 13:36
#
0
Nalocson
Где статья , хочется почитать
8 марта 2022 в 13:23
#
+24
palich
У всех так?
8 марта 2022 в 13:08
#
xpeh_lkr
+122
xpeh_lkr palich
Да.
8 марта 2022 в 15:01
#
+24
palich
А где статья? У меня у одного так?
8 марта 2022 в 13:07
#
+62
hate_u palich
В приложении текст статей не загружается. Работает только на сайте.
8 марта 2022 в 13:56
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин hate_u
Скрины не приложились. У меня в приложении есть всё как положено, на айфоне модели выше
8 марта 2022 в 14:22
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R. Олег Воронин
То что скрины не приложились
Уже о многом говорит 😂😂😂
8 марта 2022 в 21:04
#
+3877
tellurian hate_u
Все работает
8 марта 2022 в 18:49
#
+1
NewTchnology tellurian
У нас нет
8 марта 2022 в 23:42
#
+1
NewTchnology hate_u
Так всегда будет?
8 марта 2022 в 23:41
#
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