Apple представила iPhone 16 и iPhone 16 Plus





Сегодня, 09 сентября, в рамках ежегодной презентации компания Apple представила новую серию смартфонов iPhone 16.



В первых рядах по традиции идут базовые модели — iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Вот что о них известно.







Модели получили дисплеи 6,1 и 6,7 дюмовые дисплеи соответственно с пиковой яркостью до 2000 нит. Экраны защищены стеклами, которые на 50% прочнее, чем в линейке iPhone 15. Внутри спрятался чип A18 для работы с нейросетевыми функциями Аpple Intelligence. По словам его быстродействие увеличилось на 40% в сравнении с предшественником.







Слухи подтвердились и в базовые версии добавили сенсорную клавишу Camera Control для удобного управления съемкой. Она расположена на правой грани, реагирует на силу нажатия и имеет тактильную отдачу.





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Одним из главных внешних изменений стал блок камер — теперь он не диагонально-квадратный, а вертикальный (привет, iPhone X). Основной сенсор — 48 МП с 2-кратным телефото и сверхшириком на 12 МП, который позволяет делать макросъемку. Есть поддержка захвата видео в разрешении 4K 60 fps. А еще можно делать Пространственные снимки и видео, что было эксклюзивной функции iPhone 15 Pro.

Обе модели будут доступны в пяти цветах: белый, черный, бирюзовый, ультрамариновый и розовый.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus поступят в продажу 20 сентября по цене от $799 и $899, соответственно за версию 128 ГБ