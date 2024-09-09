Apple представила iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Артем

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Сегодня, 09 сентября, в рамках ежегодной презентации компания Apple представила новую серию смартфонов iPhone 16.

В первых рядах по традиции идут базовые модели — iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Вот что о них известно.

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Модели получили дисплеи 6,1 и 6,7 дюмовые дисплеи соответственно с пиковой яркостью до 2000 нит. Экраны защищены стеклами, которые на 50% прочнее, чем в линейке iPhone 15. Внутри спрятался чип A18 для работы с нейросетевыми функциями Аpple Intelligence. По словам его быстродействие увеличилось на 40% в сравнении с предшественником. 

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Слухи подтвердились и в базовые версии добавили сенсорную клавишу Camera Control для удобного управления съемкой. Она расположена на правой грани, реагирует на силу нажатия и имеет тактильную отдачу.

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Одним из главных внешних изменений стал блок камер — теперь он не диагонально-квадратный, а вертикальный (привет, iPhone X). Основной сенсор — 48 МП с 2-кратным телефото и сверхшириком на 12 МП, который позволяет делать макросъемку. Есть поддержка захвата видео в разрешении 4K 60 fps. А еще можно делать Пространственные снимки и видео, что было эксклюзивной функции iPhone 15 Pro.

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Обе модели будут доступны в пяти цветах: белый, черный, бирюзовый, ультрамариновый и розовый. 

iPhone 16 и iPhone 16 Plus поступят в продажу 20 сентября по цене от $799 и $899, соответственно за версию 128 ГБ

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Источник:
YouTube
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Комментарии

tellurian
+1774
tellurian
Как по мне, лишняя кнопка это лишнее. Делать фото можно как с экрана, так и кнопками громкости. Кому что удобно.
Для чего делать лишнее усложнение устройства?
Это компания, которая всегда славилась минимализмом и убирала лишнее.
Вчера в 21:00
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Esthet
+1880
Esthet tellurian
С кнопки громкости не оч удобно, хват не удобный одной рукой либо закрываешь экран рукой либо есть шанс выронить💁🏻
2 часа назад в 21:43
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