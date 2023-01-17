Apple представила мощнейшие чипы M2 Pro и M2 Max

Артем
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Процессоры нового поколения используются в новых 14 и 16-дюймовых MacBook Pro, а также Mac Mini.

Apple сообщает, что производительность M2 Pro на 20% выше, чем у M1 Pro. Благодаря новому чипу такие программы, как Photoshop и Xcode, смогут работать гораздо быстрее и справляться с более тяжелыми нагрузками. Использование 5 нм процесса второго поколения содержит на 20% больше транзисторов, чем M1 Pro, и вдвое больше чем в чипе M2.
В плане графики процессор M2 Pro на 30% быстрее предшественника, имеет больший объем кэша и 19 графических ядер, что также на 3 больше, чем в M1 Pro.

Чип M2 Max похож на M2 Pro, но предлагает более продвинутый графический процессор с 38 ядрами и увеличенным кэшем L2. Чип обеспечивает скорость обработки графики на 30% быстрее, чем M1 Max. Транзисторов также стало больше — на 10 миллиардов. По словам Apple, это самым мощный чип для выполнения профессиональных задач. 

Новинки показали улучшенную энергоэффективность и высокие показатели автономной работы на новых 14 и 16-дюймовых моделях MacBook Pro, а также в одной из моделей обновленного Mac mini. M2 Pro и M2 Max снабдили 16-ядерным движком следующего поколения Neural Engine от Apple, улучшающего качество камеры и более высокий уровень шумоподавления.
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Комментарии

tellurian
+4957
tellurian
HDMI port supports multichannel audio output

2 часа назад в 17:52
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