Apple представила мощнейшие чипы M3, M3 Pro и M3 Max

Сегодня, 31 октября, компания Apple провела вторую осеннюю презентацию, в рамках которой представила новые чипы серии M3. В неё вошли три чипсета: M3, M3 Pro, M3 Max.Все чипы построены по 3-нм техпроцессу TSMC, что позволило увеличить их мощность, снизив потребление энергии. Они в 2,5 раза мощнее серии M1 и в 1,8 раз превосходят модельный ряд M2.Основной акцент сделан на графическом процессоре. Обещают поддержку трассировку лучей.