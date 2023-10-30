В iOS 17.1 обнаружена небольшая, но очень удобная фишка

Фото: MacRumors



Компания Apple незаметно прокачала поиск в «Настройках» iOS 17.1. Теперь находить нужные параметры можно быстрее.



Новая кнопка микрофона появилась в строке поиска штатных «Настроек» системы в iOS 17.1. Нажав на нее, смартфон сразу включает распознавание голоса и вы можете надиктовать название параметра настроек ОС или название приложения, которое хотите настроить.





По окончанию диктовки смартфон переведет ваши слова в текст и осуществит поиск по «Настройкам». По сути, это нововведение позволяет искать параметры чуть быстрее, чем раньше: вам не нужно сначала нажимать на строку поиска, а потом включать голосовой набор на клавиатуре.Если вы не находите эту кнопку на своем iPhone, включите диктовку в пункте «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура».