В iOS 17.1 обнаружена небольшая, но очень удобная фишка

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors 

Компания Apple незаметно прокачала поиск в «Настройках» iOS 17.1. Теперь находить нужные параметры можно быстрее.

Новая кнопка микрофона появилась в строке поиска штатных «Настроек» системы в iOS 17.1. Нажав на нее, смартфон сразу включает распознавание голоса и вы можете надиктовать название параметра настроек ОС или название приложения, которое хотите настроить.

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iOS 17.1

По окончанию диктовки смартфон переведет ваши слова в текст и осуществит поиск по «Настройкам». По сути, это нововведение позволяет искать параметры чуть быстрее, чем раньше: вам не нужно сначала нажимать на строку поиска, а потом включать голосовой набор на клавиатуре.

Если вы не находите эту кнопку на своем iPhone, включите диктовку в пункте «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура».

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Комментарии

0
Real Ilya V
Эта кнопка была ещё со времён iOS 11...
Вчера в 19:07
#
tellurian
+4732
tellurian Real Ilya V
Нет её. У меня 16.7.
Покажите скриншот.
Вы с чем-то другим путаете возможно. В сообщениях и других местах микрофон есть. В поиске настроек нет.
Вчера в 20:54
#
Hello!
+631
Hello!
Вы реально это не заместили? Как то сразу в глаза бросилось.
Вчера в 19:27
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