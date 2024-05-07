Apple представила новый iPad Pro

Артем

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Сегодня, 07 мая, в рамках ивента Let Loose состоялся анонс нового планшета iPad Pro на чипе M4.

Вторым анонсом стал iPad Pro. Новинка станет доступна в двух размерах —  с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Толщина 11-дюймовой модели составляет 5,3 мм, а 13-дюймовой — всего 5,1 мм. Apple отмечает, что это делает iPad Pro самым тонким гаджетом за всю историю линейки планшетов.

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Также в устройстве используется OLED-дисплей Ultra Retina XDR со специально разработанной технологией Tandem OLED Display. Она объединяет сразу два OLED-экрана. Пиковая яркость составляет 1600 нит.

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Фронтальная камера на 12 МП стала более удобной для совершения видеозвонков. Кроме того, теперь модуль оснащен адаптивной вспышкой TrueTone для лучшего сканирования документов. Основная камера получила поддержку записи видео форматов ProRes и Smart HDR 4.

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Новый iPad Pro будет доступен в двух цветах: серебристый и черный. Стоимость 11-дюймовой модели стартует от $ 1000 (~91 тыс руб), а 13-дюймовой — от $1300 (~118 тыс руб). Предзаказы станут доступны уже сегодня. 

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Комментарии

tellurian
+1331
tellurian
Цены конечно высокие. Уже зад каешься плещет или ноутбук взять. Ведь добавить клавиатуру и цена ещё выше станет.
Сегодня в 18:39
#
tellurian
+1331
tellurian
Главное чтобы iPadOS оптимизировали для М4.
На М2 заряд утекает очень быстро. Говорю как владелец.
На 4пда много кто продал из-за этого. Ждали новые модели.
Сегодня в 18:41
#
+134
acinatnas
Без физической симки пожалуй останусь на М2.
час назад в 21:05
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