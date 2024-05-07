Apple представила новый iPad Pro





Сегодня, 07 мая, в рамках ивента Let Loose состоялся анонс нового планшета iPad Pro на чипе M4.



Вторым анонсом стал iPad Pro. Новинка станет доступна в двух размерах — с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Толщина 11-дюймовой модели составляет 5,3 мм, а 13-дюймовой — всего 5,1 мм. Apple отмечает, что это делает iPad Pro самым тонким гаджетом за всю историю линейки планшетов.







Также в устройстве используется OLED-дисплей Ultra Retina XDR со специально разработанной технологией Tandem OLED Display. Она объединяет сразу два OLED-экрана. Пиковая яркость составляет 1600 нит.







Фронтальная камера на 12 МП стала более удобной для совершения видеозвонков. Кроме того, теперь модуль оснащен адаптивной вспышкой TrueTone для лучшего сканирования документов. Основная камера получила поддержку записи видео форматов ProRes и Smart HDR 4.







Новый iPad Pro будет доступен в двух цветах: серебристый и черный. Стоимость 11-дюймовой модели стартует от $ 1000 (~91 тыс руб), а 13-дюймовой — от $1300 (~118 тыс руб). Предзаказы станут доступны уже сегодня.