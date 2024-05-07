Раскрыты все цвета iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Красотища 🤩

Олег

Свежий инсайд раскрывает цветовую палитру корпусов будущих iPhone 16. Информацию собрали в MacRumors.

Несколько последних поколений базовых айфонов Apple чаще всего выпускала в пяти цветах корпуса, а Pro-моделей — в четырех. Однако инсайдер утверждает, что в 2024 году для iPhone 16 / 16 Plus их будет сразу семь — синий, розовый, желтый, зеленый, черный, белый и фиолетовый. Все оттенки будут очень приглушенными, пастельными, и даже черный будет скорее похож на темно-серый.

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Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Что касается iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, инсайд подтвердил информацию, которую мы уже публиковали раньше. Палитра «прошек» будет всё так же состоять из четырех цветов, при этом Blue Titanium будет заменен на розовый. Достоверных фотографий или рендеров розового iPhone 16 Pro в сети пока не появлялось. Black Titanium также пропадет из линейки, уступив место Space Black — ожидается, что это будет очень темный, глубокий цвет. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1687
SithV
дальтоники выдохнули с облегчением))
Сегодня в 16:03
#
Mers
+5119
Mers
Какая-то бледная подборка.
Сегодня в 17:45
#
fly666666
+517
fly666666
Че такой грустный?
Взгрустнулось
А че такой бледный?
2 часа назад в 19:48
#