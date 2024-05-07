Раскрыты все цвета iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Красотища 🤩

Свежий инсайд раскрывает цветовую палитру корпусов будущих iPhone 16. Информацию собрали в MacRumors.



Несколько последних поколений базовых айфонов Apple чаще всего выпускала в пяти цветах корпуса, а Pro-моделей — в четырех. Однако инсайдер утверждает, что в 2024 году для iPhone 16 / 16 Plus их будет сразу семь — синий, розовый, желтый, зеленый, черный, белый и фиолетовый. Все оттенки будут очень приглушенными, пастельными, и даже черный будет скорее похож на темно-серый.









Фото: MacRumors



Что касается iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, инсайд подтвердил информацию, которую мы уже публиковали раньше. Палитра «прошек» будет всё так же состоять из четырех цветов, при этом Blue Titanium будет заменен на розовый. Достоверных фотографий или рендеров розового iPhone 16 Pro в сети пока не появлялось. Black Titanium также пропадет из линейки, уступив место Space Black — ожидается, что это будет очень темный, глубокий цвет. Что касается iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, инсайд подтвердил информацию, которую мы уже публиковали раньше. Палитра «прошек» будет всё так же состоять из четырех цветов, при этом Blue Titanium будет заменен на розовый. Достоверных фотографий или рендеров розового iPhone 16 Pro в сети пока не появлялось. Black Titanium также пропадет из линейки, уступив место Space Black — ожидается, что это будет очень темный, глубокий цвет.