Презентация Apple Let Loose: где смотреть, как включить русский перевод, что покажут

Артем
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Сегодня, 7 мая, Apple проведет ивент на котором, судя по всему, покажут новые модели iPad. 

Где смотреть?

Мероприятие назвали Let Loose, что в переводе означает «Выпускаем». Онлайн-трансляция начнется 7 мая в 17:00 по московскому времени.


Что с переводом?

Зрителям российского региона уже не привыкать, что презентация проходит даже без текстового перевода на русский язык. Чтобы понять о чем говорит Тим Кук и его коллеги, можно воспользоваться Яндекс Браузером. Нейросеть переведет и озвучит речь спикеров в реальном времени и на разных голосах. Функция уже встроена, поэтому ничего дополнительно скачивать не надо.


Что покажут?

Судя по логотипу, событие посвящено новой линейке планшетов, которые не обновлялись с 2022 года. Мы ждем новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями на чипах M3, iPad Air в двух размерах, а также обновленные аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard. По слухам, ивент продлиться чуть больше получаса. 

Редакция iGuides будет вести новостной вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале, на страничке во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Там мы оперативно рассказываем о самых важных моментах презентации и сопровождаем их снимками.
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