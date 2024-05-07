Презентация Apple Let Loose: где смотреть, как включить русский перевод, что покажут

Сегодня, 7 мая, Apple проведет ивент на котором, судя по всему, покажут новые модели iPad.
Где смотреть?Мероприятие назвали Let Loose, что в переводе означает «Выпускаем». Онлайн-трансляция начнется 7 мая в 17:00 по московскому времени.
- На официальном сайте Apple;
- На официальном YouTube-канале;
- В приложении Apple TV.
Что с переводом?Зрителям российского региона уже не привыкать, что презентация проходит даже без текстового перевода на русский язык. Чтобы понять о чем говорит Тим Кук и его коллеги, можно воспользоваться Яндекс Браузером. Нейросеть переведет и озвучит речь спикеров в реальном времени и на разных голосах. Функция уже встроена, поэтому ничего дополнительно скачивать не надо.
- Скачиваем Яндекс Браузер;
- Включаем YouTube-трансляцию на официальном канале Apple;
- Вверху жмем «Включить» (появится после начала трансляции).
Что покажут?Судя по логотипу, событие посвящено новой линейке планшетов, которые не обновлялись с 2022 года. Мы ждем новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями на чипах M3, iPad Air в двух размерах, а также обновленные аксессуары Apple Pencil и Magic Keyboard. По слухам, ивент продлиться чуть больше получаса.
Редакция iGuides будет вести новостной вариант трансляции на сайте, в Telegram-канале, на страничке во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Там мы оперативно рассказываем о самых важных моментах презентации и сопровождаем их снимками.