Apple представит две новые модели AirPods осенью

Артем
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Фото: Macrumors

Марк Гурман сообщил, что производство AirPods четвертого поколения стартует в мае, а их продажа начнется в сентябре или октябре.

Также журналист ожидает, что обе модели AirPods 4 значительно изменятся в сравнении с предшественниками. Наушники получат новый дизайн, улучшенную посадку и качество звучания, а зарядный кейс снабдят портом USB-C. Более дорогие модели будут оснащены активным шумоподавлением и динамиком в зарядном футляре, который может воспроизводить звук для отслеживания местоположения «Локатор».

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Как Гурман сообщал ранее, Apple планирует свернуть выпуск AirPods 2 и 3 после запуска моделей четвертого поколения, а новые AirPods Pro появятся не раньше следующего года.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4047
st00p1dm0nkey
Интересно будет посмотреть новый дизайн.
Сегодня в 18:57
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–106
номер
Китайцы, на старт внимание старт пuздить дизайн и унижаться
час назад в 20:49
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