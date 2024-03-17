Apple представит две новые модели AirPods осенью

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Марк Гурман сообщил, что производство AirPods четвертого поколения стартует в мае, а их продажа начнется в сентябре или октябре.Также журналист ожидает, что обе модели AirPods 4 значительно изменятся в сравнении с предшественниками. Наушники получат новый дизайн, улучшенную посадку и качество звучания, а зарядный кейс снабдят портом USB-C. Более дорогие модели будут оснащены активным шумоподавлением и динамиком в зарядном футляре, который может воспроизводить звук для отслеживания местоположения «Локатор».Как Гурман сообщал ранее, Apple планирует свернуть выпуск AirPods 2 и 3 после запуска моделей четвертого поколения, а новые AirPods Pro появятся не раньше следующего года.