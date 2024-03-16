Apple запустила веб-версию App Store для гарнитуры Vision Pro

Артем
aeruaturtuj.png

В разделе собраны все доступные официальные приложения для Apple Vision Pro. Теперь туда можно заглянуть, даже если у вас нет дорогостоящего гаджета.

Не так давно Apple представила свой революционный пространственный компьютер Apple Vision Pro. Гаджет хвалили за непревзойденную (в сравнении с другими гарнитурами) картинку, но отмечалискромный набор стартовых приложений. Теперь отслеживать все новинки можно в специальном разделе даже с ПК. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Помимо программ для работы есть концерты, игры и подборки от конкретных разработчиков. Часть из них оформлены как истории с перечнем приложений и их описание.
Ранее стало известно, что Apple может спрятать FaceID под экран, но отложила реализацию технологии на несколько лет. Также мы рассказали почему не стоит обновлять iOS до версии 17.4.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
App Store
Cсылки по теме:
Apple Vision Pro скоро начнут продавать ещё в 9 странах
Эксперты iFixit разобрали MacBook Air с M3, чтобы показать самое важное отличие от предшественника
Вскрылась гениальная «магия Apple» в её смарт-часах

Рекомендации

Рекомендации

Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch
Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы
Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy
Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3060
kardigan
Зачем заходить в раздел, не имея гарнитуры? Или они думают , что зайдя в магаз и распустив слюни смогут изменить результат?
Сегодня в 14:14
#