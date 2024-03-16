Apple запустила веб-версию App Store для гарнитуры Vision Pro

В разделе собраны все доступные официальные приложения для Apple Vision Pro. Теперь туда можно заглянуть, даже если у вас нет дорогостоящего гаджета.
Не так давно Apple представила свой революционный пространственный компьютер Apple Vision Pro. Гаджет хвалили за непревзойденную (в сравнении с другими гарнитурами) картинку, но отмечалискромный набор стартовых приложений. Теперь отслеживать все новинки можно в специальном разделе даже с ПК.
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Помимо программ для работы есть концерты, игры и подборки от конкретных разработчиков. Часть из них оформлены как истории с перечнем приложений и их описание.