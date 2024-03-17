В macOS Sonoma 14.4 найден еще один неприятный баг

Артем
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Ошибка приводит к внезапному завершению процессов Java-программ. Об этом сообщает портал Macrumros.

Помимо проблем с подключением USB-хабов, которые были замечены ранее, пользователи пожаловались на неожиданное «падение» приложений, написанных при помощи языка программирования Java. При этом в более ранних версиях сборки macOS Sonoma такого не случалось.

Информацию также подтвердила Oracle — компания ответственная за развитие Java. 

«Проблема, появившаяся в macOS 14.4, приводит к неожиданному завершению процессов Java, затрагивает все версии Java, начиная с восьмой и заканчивая сборками раннего доступа JDK 22. Обходного пути нет, поскольку откатить обновление macOS не получится. Пользователи не смогут вернуться к стабильной работе системы, если у них нет полной резервной копии, созданной до обновления ОС».

Директор по управлению продуктами Аурелио Гарсия-Рибейро призвал воздержаться от последнего апдейта macOS Sonoma и сообщил, что Apple уже уведомили о проблеме.

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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+932
Grealex
MacBook pro 14 m1 полет нормальный. До этого были проблемы с usb при синхронизации айфона, теперь проблем нет.
Сегодня в 12:34
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