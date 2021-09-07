Новая заявка Apple в Федеральную комиссии по связи США намекает, что компания обновит магнитную беспроводную зарядку MagSafe после презентации iPhone 13. Об этом сообщает 9to5mac. 

Новое зарядное устройство получило номер A2548, а текущая модель магнитной беспроводной зарядки пронумерована как A2140. Тестовый образец с этим номером появился в редакции 9to5mac в августе. 

Основываясь на документации, невозможно сказать, будут ли изменения у MagSafe с точки зрения дизайна и функциональности. Бывали случаи, когда Apple обновляла номера аксессуарам из-за незначительных изменений, которые иногда даже не были заметны. 

Зарядное устройство протестировали со «старыми смартфонами», то есть модельным рядом iPhone 12, а также «новыми смартфонами», то есть iPhone 13. Это значит, что оно совместимо с устройствами, и во время работы аномалий не наблюдается. 


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Источник:

9to5mac 9to5mac

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