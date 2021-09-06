Смарт-часы Apple Watch Series 7 могут оказаться в дефиците сразу после их анонса. Об этом рассказали в MacRumors со ссылкой на Bloomberg.
Согласно источнику, Apple сталкивается с проблемами в производстве своих Watch Series 7, самая большая из которых — затягивание сроков из-за дефицита комплектующих. Кроме того, у компании есть некоторые трудности с производством дисплеев, диагональ которых, если верить утечкам, в этом году будет увеличена. Однако Марк Гурман, инсайдер из Bloomberg, считает, что компания всё равно представит свои часы вместе с iPhone 13 во время ближайшей презентации. И всё же трудности с производством непременно скажутся на доступности устройства.
Bloomberg утверждает, что Apple Watch Series 7 окажутся в дефиците сразу после того, как их покажут на конференции. Гурман предположил, что компания выберет один из нескольких доступных вариантов выхода из ситуации: Apple может представить часы вместе с iPhone 13 и выпустить их в продажу ограниченным тиражом, либо показать их со сцены, но старт продаж организовать позднее, когда будет больше шансов удовлетворить большой спрос. Инсайдеры допускают и третий сценарий — Apple может просто отложить анонс Watch Series 7 на месяц или два, но, по их мнению, это маловероятно.
По словам Гурмана, Apple Watch Series 7 получат две новые диагонали: 41 мм и 45 мм, вместо вариантов 40 и 44 в предыдущей модели. Дисплей «семерки» будет выполнен в новом дизайне с плоскими краями — это станет частью большого редизайна часов с целью привести их к единому дизайн-коду с iPhone 12, iPad Pro и Air и других продуктов Apple.
Ранее мы рассказали о том, чего ждать от линейки iPhone 13 в сентябре 2021 года. Среди прочего, эти iPhone могут получить два новых цвета — бронзовый и глубокий черный. А вот с внедрением спутниковой связи, скорее всего, возникнут трудности — частично даже непреодолимые.
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Видать часы будут унылой 💩 вот они уже создают ажиотаж...