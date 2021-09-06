Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

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Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB — Tron ❂ (@FrontTron) September 6, 2021

Данные производительности процессора Apple A15, который будет стоять в iPhone 13, нашли в бенчмарке GFXBench.По итогам A15 оказался на 13,7% быстрее, чем A14, при этом он сохранил лидерство по производительности среди мобильных процессоров для Apple.Тест производительности графического процессора Manhattan 3.1 показывает, что A15 выдает 198 кадров в секунду в первом раунде тестирования. Второй раунд впечатляет меньше — от 140 до 150 кадров в секунду.Результаты тестов показывают, как GPU A15 работал после двух раундов тестирования. A15 необходимо снизить скорость спустя некоторое время, но даже с учетом ее падения он значительно превосходит конкурентов.Согласно информации инсайдера FrontTron, тесты производительности проводились на образце A15, приобретенном из июльской партии. Пиковая производительность iPhone 12 в среднем составляет 170,7 кадров в секунде в тесте Manhattan 3.1.Apple анонсирует модельный ряд iPhone 13 с процессором A15 на сентябрьской презентации. Возможно, она состоится 14 сентября, а в продажу смартфоны поступят 24 сентября.