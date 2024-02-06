Apple Vision Pro не прошла тест на прочность — девайс ушатался в считанные минуты, а на ремонте можно разориться

Олег

Vision Pro


Блогер Зак Нельсон провел эксперименты на прочность новинки от Apple — гарнитуры Vision Pro. Результаты очень огорчают.

Ролик начался с традиционного теста на твердость стекол устройства — блогер пробует царапать их несколькими инструментами по нарастанию жесткости. Обычно дисплеи современных смартфонов получают видимые повреждения примерно на шестом-седьмом инструменте, но у Vision Pro всё очень плохо: переднее стекло поцарапалось уже на втором этапе.

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Нельсон

Нельсон попробовал расковырять очки и оказалось, что поверхность пластиковая, а не стеклянная, как заявляет Apple — с помощью обычного канцелярского ножа можно запросто сделать в нем дырку. Это значит, что очки очень быстро покроются царапинами даже от бытового использования — пластиковые дисплеи ставили в телефоны и смартфоны 2010-х годов. Замена наружного стекла обойдется в $799.

Vision Pro

Vision Pro

Дальнейшие тесты не прибавляют оптимизма. Внутренние стекла окуляров сопротивляются повреждениям не лучше внешнего, а ремешок прогорает насквозь почти моментально. Vision Pro оказалось несложно разобрать, при этом малейшее неверное движение испортит части корпуса и собрать их снова уже не получится.

Vision Pro

Vision Pro

Не этого мы ждали за $3500. 


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Источник:
YouTube
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Комментарии

+626
franzisonfire
Как это так, недавно писали, что лицо разбить проще чем эти чумачечие очечи
18 минут назад
#
kardigan
+3487
kardigan franzisonfire
Речь о царапинах получаемых при регулярном использовании, а не вхождении в очках по хате с пузырём вискаря.
13 минут назад
#
kardigan
+3487
kardigan
Я бы не стал конечно в них курить, но вот со стёклами конечно печаль-не облизывать же сей девайс-хотя нет
Это же вещь за трёшку с краями , к ней нужно с трепетом относиться:чехольчики там , тряпочки и всё такое.
16 минут назад
#