Apple Vision Pro не прошла тест на прочность — девайс ушатался в считанные минуты, а на ремонте можно разориться



Блогер Зак Нельсон провел эксперименты на прочность новинки от Apple — гарнитуры Vision Pro. Результаты очень огорчают.



Ролик начался с традиционного теста на твердость стекол устройства — блогер пробует царапать их несколькими инструментами по нарастанию жесткости. Обычно дисплеи современных смартфонов получают видимые повреждения примерно на шестом-седьмом инструменте, но у Vision Pro всё очень плохо: переднее стекло поцарапалось уже на втором этапе.





Нельсон попробовал расковырять очки и оказалось, что поверхность пластиковая, а не стеклянная, как заявляет Apple — с помощью обычного канцелярского ножа можно запросто сделать в нем дырку. Это значит, что очки очень быстро покроются царапинами даже от бытового использования — пластиковые дисплеи ставили в телефоны и смартфоны 2010-х годов. Замена наружного стекла обойдется в $799.Дальнейшие тесты не прибавляют оптимизма. Внутренние стекла окуляров сопротивляются повреждениям не лучше внешнего, а ремешок прогорает насквозь почти моментально. Vision Pro оказалось несложно разобрать, при этом малейшее неверное движение испортит части корпуса и собрать их снова уже не получится.Не этого мы ждали за $3500.