Apple Vision Pro продаётся в России за невменяемые деньги. Почему так?

Александр


Несколько дней назад в разных странах мира начались продажи долгожданной новинки Apple — гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Она не поставляется в Россию официально, поскольку Apple покинула российский рынок весной 2022 года, но различные магазины и маркетплейсы ввозят её методом параллельного импорта, что сказалось на ценах не лучшим образом.

Apple Vision Pro стоит в США 3499, 3699 или 3899 долларов в зависимости от объёма памяти (256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ), и хотя это без учёта налога с продаж, но в некоторых штатах он нулевой. В прямом пересчёте на российскую валюту по курсу ЦБ получается 318, 337 или 355 тысяч рублей.



Это одно из самых дорогих устройств, по цене оно может соперничать разве что с компьютером Mac Pro, который стоит 10 тысяч долларов и выше в топовой конфигурации и с дополнительными аксессуарами.

В России цены на Apple Vision Pro гораздо более кусачие, чем в США, — от 500 тысяч и почти до 1 миллиона рублей. На ценник влияет не только объём встроенной памяти, но также срок доставки до покупателя и надёжность продавца. Естественно, у малоизвестных магазинов на маркетплейсах будет дешевле, но есть вероятность, что товар вообще не доставят или приедет подделка. Топовую версию шлема с 1 ТБ памяти и в наличии прямо сегодня можно приобрести на Ozon за 990 тысяч рублей.



Столь высокие цены объясняются тем, что Apple Vision Pro — такой товар, который российским коммерсантам приходится покупать не у оптовиков, а в зарубежных розничных магазинах поштучно или небольшими партиями. К цене закупки добавляются стоимость перевозки в Россию, иногда страховка, НДС, хранение на складе, комиссия маркетплейса и различные риски (например, будущие расходы, связанные с возвратом товара по гарантии). С учётом всего этого Apple Vision Pro вполне может подорожать вдвое, пока доберётся до покупателя в России, при том, что продавец получит не столь уж большой навар.
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Комментарии

+317
Alex82
Потому, что барыги!
2 часа назад в 19:10
#
+333
den3221
Ну так наглая, непрекрытая жажда наживы нажиться на пике этой новинки. Эх щя впарим и заживем и на мальдивы!))) И вот такие конские цены ну никак не получается прикрыть трудностями доставки и оплаты ни в каком виде. Банальная жадность которая отражается на всех и сразу и так по кругу.
2 часа назад в 19:12
#
Esthet
+1821
Esthet
Одни жиды продают, другие купят, все довольны💁🏻
час назад в 19:27
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tellurian
+2655
tellurian
Какие налоги, пошлины?
Банальная жажда наживы и заработать на хайпе. Для тех кому важно быть первым и выпендриться.
Зарабатывай я 1-2 млн руб в месяц , купил бы не сильно задумываясь. Если бы не зашла, продал.
час назад в 19:33
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