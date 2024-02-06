Apple Vision Pro продаётся в России за невменяемые деньги. Почему так?

Несколько дней назад в разных странах мира начались продажи долгожданной новинки Apple — гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Она не поставляется в Россию официально, поскольку Apple покинула российский рынок весной 2022 года, но различные магазины и маркетплейсы ввозят её методом параллельного импорта, что сказалось на ценах не лучшим образом.
Apple Vision Pro стоит в США 3499, 3699 или 3899 долларов в зависимости от объёма памяти (256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ), и хотя это без учёта налога с продаж, но в некоторых штатах он нулевой. В прямом пересчёте на российскую валюту по курсу ЦБ получается 318, 337 или 355 тысяч рублей.
Это одно из самых дорогих устройств, по цене оно может соперничать разве что с компьютером Mac Pro, который стоит 10 тысяч долларов и выше в топовой конфигурации и с дополнительными аксессуарами.
В России цены на Apple Vision Pro гораздо более кусачие, чем в США, — от 500 тысяч и почти до 1 миллиона рублей. На ценник влияет не только объём встроенной памяти, но также срок доставки до покупателя и надёжность продавца. Естественно, у малоизвестных магазинов на маркетплейсах будет дешевле, но есть вероятность, что товар вообще не доставят или приедет подделка. Топовую версию шлема с 1 ТБ памяти и в наличии прямо сегодня можно приобрести на Ozon за 990 тысяч рублей.
Столь высокие цены объясняются тем, что Apple Vision Pro — такой товар, который российским коммерсантам приходится покупать не у оптовиков, а в зарубежных розничных магазинах поштучно или небольшими партиями. К цене закупки добавляются стоимость перевозки в Россию, иногда страховка, НДС, хранение на складе, комиссия маркетплейса и различные риски (например, будущие расходы, связанные с возвратом товара по гарантии). С учётом всего этого Apple Vision Pro вполне может подорожать вдвое, пока доберётся до покупателя в России, при том, что продавец получит не столь уж большой навар.
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