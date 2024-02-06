Мошенники нашли золотую жилу: они успешно «доят» россиян через Telegram, даже не спрашивая данные карты

Олег

Мошенники (в телеграме)


Telegram назвали самой главной площадкой для интернет-мошенников в рунете. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, анализ киберпреступлений за год провели эксперты Angara Security. Оказалось, что в 2023 году мошенники стали активно переходить на развод в мессенджерах. Например, случаев покупки аккаунтов людей, внушающих доверие, стало больше на 39% — разводилы пишут от их имени и выманивают деньги.

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Чаще всего мошенники используют в Telegram два способа: отправка фишинговых ссылок и уговоры отправить деньги в переписке. Иногда встречаются схемы с подменой голоса через обученную на голосовых сообщениях нейросеть, а также шантажом при помощи дипфейков. Эксперты лаборатории говорят, что с увеличением охвата пользователей Telegram количество обмана в нем будет лишь расти.

При этом мессенджер работает не только как способ обмана, но и источник незаконных данных. Именно в Telegram всё чаще продаются и покупаются базы с персональными сведениями россиян и их паспортные данные. Год к году такие сделки в «телеге» выросли на 19%, всего было продано около 300 млн записей персональных данных. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

Mers
+4852
Mers
Пару дней назад развели мою знакомую (19 лет), на установку приложения на смартфон. Побрили на 400₽, это все, что у нее было на карте. Хотя до этого, после того, как хотели побрить меня, я приезжал к ней на работу и всем рассказал «Осторожней, у нас пошел бум на звонки от мошенников, берегите счета». Теперь будет урок. А сколько еще таких.
2 часа назад в 12:52
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ierom
+61
ierom
«Уж сколько раз твердили миру,Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,И в сердце льстец всегда отыщет уголок».
час назад в 13:40
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