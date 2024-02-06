Мошенники нашли золотую жилу: они успешно «доят» россиян через Telegram, даже не спрашивая данные карты



Telegram назвали самой главной площадкой для интернет-мошенников в рунете. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, анализ киберпреступлений за год провели эксперты Angara Security. Оказалось, что в 2023 году мошенники стали активно переходить на развод в мессенджерах. Например, случаев покупки аккаунтов людей, внушающих доверие, стало больше на 39% — разводилы пишут от их имени и выманивают деньги.







Чаще всего мошенники используют в Telegram два способа: отправка фишинговых ссылок и уговоры отправить деньги в переписке. Иногда встречаются схемы с подменой голоса через обученную на голосовых сообщениях нейросеть, а также шантажом при помощи дипфейков. Эксперты лаборатории говорят, что с



При этом мессенджер работает не только как способ обмана, но и источник незаконных данных. Именно в Telegram всё чаще продаются и покупаются базы с персональными сведениями россиян и их паспортные данные. Год к году такие сделки в «телеге» выросли на 19%, всего было продано около 300 млн записей персональных данных. Чаще всего мошенники используют в Telegram два способа: отправка фишинговых ссылок и уговоры отправить деньги в переписке. Иногда встречаются схемы с подменой голоса через обученную на голосовых сообщениях нейросеть, а также шантажом при помощи дипфейков. Эксперты лаборатории говорят, что с увеличением охвата пользователей Telegram количество обмана в нем будет лишь расти.При этом мессенджер работает не только как способ обмана, но и источник незаконных данных. Именно в Telegram всё чаще продаются и покупаются базы с персональными сведениями россиян и их паспортные данные. Год к году такие сделки в «телеге» выросли на 19%, всего было продано около 300 млн записей персональных данных.