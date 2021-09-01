Apple получила патент на технологию, способную экономить заряд аккумулятора iPhone. Об этом сообщает AppleInsider.Это функция обнаружения внимания. С помощью специальных датчиков смартфон сможет следить за тем, на чем концентрируется пользователь. Если он переводит внимание с мобильного устройства на другой объект, режим энергосбережения включится автоматически. Когда же он снова сконцентрируется на iPhone, режим энергосбережения будет выключен.Согласно описанию патента, энергия аккумулятора — ограниченный ресурс, и его нужно экономить. Кроме того, даже при подключении к источнику питания энергией важно распорядиться грамотно, иначе температура корпуса будет аномально высокой, что негативно скажется на комплектующих.Подобная функция пригодилась бы iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В них будут стоять экраны с частотой обновления 120 Гц, а это потребует больше заряда аккумулятора. Apple, как сообщается, увеличит емкость аккумулятора в этих моделях.