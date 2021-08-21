В новом видео на YouTube Apple совместно с фотографами Марком Кленноном и Джемайрой рассказывают, как снимать в портретном режиме, чтобы получить максимально эффектные снимки.В видео представлены советы и рекомендации Марка Кленнона. Это фотограф-самоучка из Нью-Йорка, известный тем, что свои работы он снимает не на профессиональное оборудование, а на iPhone.1. Прежде всего, Кленнон побуждает фотографов проводить съемки с большим количеством энергии, чтобы модель чувствовала себя раскрепощенно, и ей нравился процесс.«Мне нравится излишне подчеркивать особенности разных поз, чтобы модель чувствовала себя комфортно. И поэтому мы можем получить качественное живое изображение», — говорит Кленнон.2. Также он рекомендует снимать с разных расстояний и под разными углами. Так, у фотографа будет больше выбор, кроме того, в процессе он сможет найти ракурсы и сценарии, о которых даже не знал раньше. Кленнон отмечает, что при съемке использует все три линзы iPhone.Кленнон также говорит о важности увеличения снимков, чтобы подчеркнуть наиболее важные детали и обрезать лишние. Обрезав фотографию и заострив внимание на одном элементе, вы можете полностью изменить ее восприятие. «Для меня это возможность отметить на снимке то, что я хочу», — говорит фотограф.3. Помимо этого, Кленнон напоминает, что для обработки снимка можно использовать дефолтное приложение камеры в iPhone. Он рекомендует экспериментировать с изображением, пробуя разные соотношения сторон и уровни масштабирования.